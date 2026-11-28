Portugalski obrońca francuskiego „Paris Saint-Germain” Nuno Mendes trafił do szpitala drużyny z powodu kontuzji uda.

Lekarze zdiagnozowali u piłkarza naciągnięcie mięśnia udowego. Obecnie Mendes trenuje zgodnie z indywidualnym programem. Prawdopodobnie nie będzie mógł wziąć udziału w meczu PSG przeciwko „Lorient” w ramach mistrzostw Francji.

Mendes stał się trzecią poważną stratą kadrową francuskiego giganta. Wcześniej kontuzje odnieśli napastnicy Chwicha Kwaratschelia i Désiré Doué. Obaj piłkarze zerwali więzadła krzyżowe i wypadli z gry do końca sezonu.

W bieżącym sezonie Nuno Mendes rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, ale nie odnotował żadnych trafień. Kontrakt portugalskiego obrońcy z PSG obowiązuje do lata 2029 roku.

Informację tę podał dział prasowy klubu.

W Paryżu, we Francji, PSG zremisowało 2:2 z Romą w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Francuski klub, który przed meczem prowadził w tabeli i miał na koncie serię 12 zwycięstw, po raz pierwszy stracił punkty w bieżącej edycji rozgrywek. Mecz na stadionie „Parc des Princes” odbył się 25 listopada 2026 roku.

W Londynie, w Wielkiej Brytanii, „Chelsea” pokonała francuski „Paris Saint-Germain” wynikiem 1:0 w meczu kobiecej Ligi Mistrzów. Decydującą bramkę pod koniec spotkania strzeliła Veerle Bürman, która po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wpakowała piłkę do bramki przy bliższym słupku.

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