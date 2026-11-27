Brytyjska Rada Kontroli Bokserskiej przeprowadziła pilną kontrolę po wypowiedziach żony Tysona Fury’ego na temat możliwej schizofrenii u boksera. W wyniku tej kontroli Fury otrzymał zgodę na walkę z Anthonym Joshuą.

Długo oczekiwana wielka walka w wadze superciężkiej pomiędzy Tysonem Fury'm a Anthonym Joshuą odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Brytyjska Rada Kontroli Bokserskiej (BBBofC) zakończyła badanie stanu zdrowia psychicznego „Cygańskiego Króla” i oficjalnie dopuściła go do walki.

W przeddzień walki jej odbycie stanęło pod znakiem zapytania, ponieważ BBBofC wszczęła dochodzenie i mogła pozbawić Fury'ego licencji w przypadku potwierdzenia jego niezdolności do walki. Jednak sekretarz generalny organizacji Robert Smith potwierdził, że bokser pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne badania przedwalkowe.

„Fury otrzymał zgodę zeszłej nocy. Wszystkie aktualne badania medyczne zakończyły się pomyślnie. Promotor został o tym poinformowany dziś rano” – oświadczył Smith.

W ten sposób wielkie brytyjskie derby odbędą się zgodnie z planem — w piątek, 11 grudnia, na stadionie „Principality” w Cardiff.

Fale niepokoju wywołała pierwsza wersja filmu dokumentalnego o bokserze wyprodukowanego przez Netflix, w którym jego żona, Paris Fury, stwierdziła, że u Tysona zdiagnozowano schizofrenię.

Serwis streamingowy szybko zmodyfikował te fragmenty, a sama Paris zdementowała swoją wypowiedź, nazywając ją „błędnym sformułowaniem”.

„Chciałabym wyjaśnić oświadczenie, które wygłosiłam w oryginalnej wersji filmu dokumentalnego o Tysonie. Przypomniałam sobie rozmowę sprzed wielu lat, kiedy omawialiśmy stan Tysona, i użyłam słowa »schizofrenik«. Chociaż u Tysona rzeczywiście występowały pewne objawy związane ze schizofrenią, nie cierpi on na tę chorobę i nigdy nie postawiono mu takiej diagnozy” – wyjaśniła Paris Fury.

W samym filmie Tyson Fury szczerze opowiedział o głębokim kryzysie psychicznym, który ogarnął go po zwycięstwie nad Władimirem Kliczką w 2015 roku, kiedy zmagał się z uzależnieniami i słyszał głosy w głowie. Doprowadziło to do jego hospitalizacji w czerwcu 2016 roku.

„Słowa nie są w stanie oddać tej ciemności, w której się znalazłem. To było jak żywa wersja piekielnej otchłani. Lęk mnie paraliżował. Po prostu nie mogłem jej pokonać i właśnie wtedy udałem się na wizytę do psychiatry w Londynie. Zadała mi mnóstwo pytań i spełniłem wszystkie kryteria: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe” – opowiedział Fury.

Informację tę podaje Sky Sports.

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