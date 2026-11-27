Британский совет по контролю за боксом провел экстренную проверку после заявлений супруги Тайсона Фьюри о возможной шизофрении у боксера. По ее результатам Фьюри получил разрешение на поединок с Энтони Джошуа.

Долгожданный мегабой в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится по расписанию. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) завершил проверку психического здоровья «Цыганского короля» и официально допустил его к поединку.

Накануне бой оказался под угрозой срыва, поскольку BBBofC начала расследование и могла лишить Фьюри лицензии в случае подтверждения недееспособности. Однако генеральный секретарь организации Роберт Смит подтвердил, что боксер успешно прошел все необходимые предматчевые тесты.

«Фьюри получил разрешение прошлой ночью. Все актуальные медицинские обследования прошли успешно. Промоутера проинформировали сегодня утром», — заявил Смит.

Таким образом, большое британское дерби состоится без изменений — в пятницу, 11 декабря, на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Волну беспокойства вызвала первая версия документального фильма о боксере от Netflix, в которой его жена Пэрис Фьюри заявила, что у Тайсона диагностировали шизофрению.

Стриминговый сервис оперативно отредактировал кадры, а сама Пэрис опровергла собственное заявление, назвав его «неверной формулировкой».

«Я хочу уточнить заявление, которое сделала в оригинальной версии документального фильма о Тайсоне. Я вспомнила разговор многолетней давности, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и употребила слово «шизофреник». Хотя у Тайсона действительно наблюдались определенные симптомы, связанные с шизофренией, у него нет этого заболевания и ему никогда не ставили такой диагноз», — пояснила Пэрис Фьюри.

В самом фильме Тайсон Фьюри откровенно рассказал о глубоком психологическом кризисе, который накрыл его после победы над Владимиром Кличко в 2015 году, когда он боролся с зависимостями и слышал голоса в голове. Это привело к госпитализации в июне 2016 года.

«Словами не передать ту тьму, в которой я оказался. Это было похоже на живую версию адской бездны. Тревога парализовала меня. Я просто не мог её преодолеть, и именно тогда пошёл на приём к психиатру в Лондоне. Она задала мне множество вопросов, и я подходил под все критерии: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство», — рассказал Фьюри.

Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее Тайсон Фьюри сообщил о диагнозе шизофрении.

До этого Энтони Джошуа оценил чемпионский статус боя с Тайсоном Фьюри.

Фьюри считают фаворитом боя с Джошуа — какие шансы дают букмекеры.

Фьюри сообщил плохие новости относительно супербоя с Джошуа.

Читай нас в