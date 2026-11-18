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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що не надає великого значення чемпіонським поясам і не виходить у ринг заради титулів.

Також британський боксер висловив свою думку щодо чемпіонського статусу Мурата Гассієва.

«Я вважаю, що Гассієв – чемпіон. Я не б'юся заради якогось чемпіонства. Мені байдуже до поясів. Я просто виходжу в ринг, щоб побити людину, яка стоїть навпроти мене», – сказав Ентоні Джошуа.

Таким чином боксер дав зрозуміти, що для нього важливіший безпосередній результат поєдинку, а не завоювання чемпіонських титулів.

Поєдинок між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі запланований на 11 грудня 2026 року. Боксери мають зустрітися на рингу в Кардіффі.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та ексволодар титулів Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) проведуть очний поєдинок за звання «короля Великої Британії». Після кількох місяців переговорів боксери нарешті досягли домовленості щодо довгоочікуваного бою, який запланували на початок зими.

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