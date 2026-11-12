Джошуа – Ф'юрі: коли відбудеться довгоочікуваний бій і де дивитися трансляцію

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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та ексволодар титулів Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) проведуть очний поєдинок за звання «короля Великої Британії». Після кількох місяців переговорів боксери нарешті досягли домовленості щодо довгоочікуваного бою, який запланували на початок зими.

ДАТА БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Шоу відбудеться на стадіоні Principality Stadium у столиці Вельсу Кардіффі. Датою грандіозного протистояння одних із найсильніших супертяжів в історії обрано п’ятницю, 11 грудня.

ЧАС БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Влада Кардіффа погодилася на те, щоб організатори шоу підлаштуватися до американського ринку та порушили нічний режим тиші в місті. Боксери вийдуть на ринг о 03:00 суботи, 12 грудня, за київським часом. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію боксерського поєдинку Джошуа – Ф'юрі.

ПРОГНОЗ НА ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Фаворитом британського дербі вважається Циганський король, як називають Ф'юрі. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,50. А шанси Джошуа оцінюються котируванням 2,50.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

Ексклюзивним транслятором поєдинку став американський відеосервіс Netflix. Це означає, що прямий ефір з Кардіффа буде доступно й в Україні.

АНДЕРКАРТ БОЮ ДЖОШУА – Ф’ЮРІ

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Ф'юрі вважають фаворитом бою з Джошуа — які шанси дають букмекери.

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