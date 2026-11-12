约书亚 vs 弗ュー里：这场备受期待的比赛何时举行？在哪里可以观看直播？

前超重量级世界冠军泰森·富里 （35-2-1，24次KO）与前冠军安东尼·约书亚（30-4，27次KO）将展开一场争夺“英国拳王”头衔的正面交锋。 经过数月的谈判，两位拳手终于就这场备受期待的比赛达成一致，比赛定于初冬举行。

约书亚对阵弗尤里的比赛日期

比赛将在威尔士首府卡迪夫的普林西帕利体育场（Principality Stadium）举行。这场由历史上最强大的超重量级拳手之一参与的史诗级对决，定于12月11日星期五举行。

约书亚对阵富里的比赛时间

卡迪夫市政府已同意赛事主办方为适应美国市场需求，临时打破该市的夜间静默规定。 两位拳手将于12月12日星期六凌晨3:00（基辅时间）登台对决。OBOZ.UA将对约书亚对阵弗尤里的拳击比赛进行在线直播。

约书亚 vs 弗尤里 赛前预测

在这场英国德比中，“吉普赛之王”（弗ュー里之称）被视为夺冠热门。其获胜赔率为1.50。而约书亚的获胜赔率则为2.50。

在哪里观看约书亚对阵弗ュー里

美国视频流媒体平台Netflix获得了本场比赛的独家转播权。这意味着来自卡迪夫的直播也将在乌克兰播出。

约书亚 vs 弗尤里 垫场赛

暖场赛的名单稍后公布……

弗尤里被视为与约书亚一战的夺冠热门——博彩公司给出的赔率如何。

弗尤里透露了关于与约书亚超级大战的坏消息。

关注我们在