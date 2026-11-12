Joshua – Fury: kiedy odbędzie się długo oczekiwana walka i gdzie obejrzeć transmisję

Były mistrz świata w wadze superciężkiej Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) oraz były mistrz Anthony Joshua (30-4, 27 KO) stoczą bezpośrednią walkę o tytuł „króla Wielkiej Brytanii”. Po kilku miesiącach negocjacji bokserzy w końcu osiągnęli porozumienie w sprawie długo oczekiwanej walki, którą zaplanowano na początek zimy.

DATA WALKI JOSHUA – FURY

Wydarzenie odbędzie się na stadionie Principality Stadium w stolicy Walii, Cardiff. Datą tego wielkiego starcia jednych z najsilniejszych zawodników wagi superciężkiej w historii została piątek, 11 grudnia.

GODZINA WALKI JOSHUA – FURY

Władze Cardiff zgodziły się, aby organizatorzy gali dostosowali się do potrzeb rynku amerykańskiego i znieśli nocną ciszę w mieście. Bokserzy wyjdą na ring o godz. 03:00 w sobotę, 12 grudnia, czasu kijowskiego. OBOZ.UA przeprowadzi transmisję online z pojedynku bokserskiego Joshua – Fury.

PROGNOZA NA WALKĘ JOSHUA – FURY

Faworytem tego brytyjskiego derbowego pojedynku jest „Cygański Król”, jak nazywają Furiego. Zakłady na jego zwycięstwo przyjmowane są z kursem 1,50. Szanse Joshuę oceniane są natomiast na 2,50.

GDZIE OGLĄDAĆ WALKĘ JOSHUA – FURY

Wyłącznym nadawcą tej walki jest amerykański serwis streamingowy Netflix. Oznacza to, że transmisja na żywo z Cardiff będzie dostępna również na Ukrainie.

KARTA WALKI JOSHUA – FURY

Lista walk poprzedzających pojedynek pojawi się później...

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