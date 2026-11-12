Джошуа — Фьюри: когда состоится долгожданный бой и где смотреть трансляцию

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 нокаута) и бывший обладатель титулов Энтони Джошуа (30-4, 27 нокаутов) проведут очный поединок за звание «короля Великобритании». После нескольких месяцев переговоров боксёры наконец достигли договорённости о долгожданном бою, который запланирован на начало зимы.

ДАТА БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ

Шоу состоится на стадионе Principality Stadium в столице Уэльса Кардиффе. Датой грандиозного противостояния одних из сильнейших супертяжеловесов в истории выбрана пятница, 11 декабря.

ВРЕМЯ БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ

Власти Кардиффа согласились на то, чтобы организаторы шоу подстроились под американский рынок и нарушили ночной режим тишины в городе. Боксеры выйдут на ринг в 03:00 субботы, 12 декабря, по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боксерского поединка Джошуа – Фьюри.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДЖОШУА – ФЬЮРИ

Фаворитом британского дерби считается «Цыганский король», как называют Фьюри. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,50. А шансы Джошуа оцениваются котировкой 2,50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ДЖОШУА – ФЬЮРИ

Эксклюзивным транслятором поединка стал американский видеосервис Netflix. Это означает, что прямая трансляция из Кардиффа будет доступна и в Украине.

АНДЕРКАРТ БОЯ ДЖОШУА – ФЬЮРИ

Список разогревочных поединков появится позже...

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