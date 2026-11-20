Украинский футболист Михаил Мудрик эмоционально отреагировал на критику в связи с интервью журналисту Дмитрию Гордону. Свой ответ он опубликовал в социальной сети Threads, использовав нецензурную лексику.

В соцсети один из пользователей призвал не быть слишком строгими к футболисту.

Он напомнил о вкладе Мудрика в украинский футбол и о том непростом периоде, который сейчас переживает игрок.

Автор поста также отметил, что двухчасовой разговор с Дмитрием Гордоном мог бы поставить в неловкое положение многих людей, поэтому не стоит чрезмерно сосредотачиваться на ошибках футболиста.

«Почему вы такие злые? Человек уже вошел в историю украинского футбола! Чувак — просто машина! Ему сейчас совсем не сладко. Если бы вы сидели на двухчасовом интервью у Гордона — вы бы наделали гораздо больше ляпов! Вы же это понимаете? Почему столько хейта?» — написал пользователь.

Мудрик не оставил комментарий без ответа. Футболист отреагировал на защиту в свой адрес, однако использовал нецензурную лексику.

«Потому что есть#####ы, каждый видит то, что хочет увидеть», – написал Мудрик.

Впрочем, такая реакция понравилась не всем. Часть пользователей негативно восприняла тон ответа футболиста, а его комментарий сам стал поводом для новых дискуссий в соцсетях.

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик привлек внимание после выхода нового интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, в котором футболист допустил забавную ошибку в отношении Украины.

Ранее Мудрик предположил, что мельдоний попал в его организм в Украине.

Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки «Тоттенхэма». Украинцу понадобится несколько недель на восстановление, поэтому он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи клуба и не успеет вернуться в сборную Украины на сентябрьские и октябрьские игры.

Михаил Мудрик вышел на поле в матче «Тоттенхэма» против «Ноттингем Форест». Украинский вингер начал игру на скамейке запасных, а на 75-й минуте заменил Матиса Теля.

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