Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик привлек внимание после выхода нового интервью с журналистом Дмитрием Гордоном, в котором футболист допустил забавную ошибку, касающуюся Украины.

В ходе интервью Гордон решил задать игроку, казалось бы, обычный вопрос: какой город в мире он считает лучшим. Однако ответ спортсмена оказался совершенно неожиданным. Не задумываясь, Мудрик уверенно ответил: «Украина».

Поняв свою ошибку почти мгновенно, игрок сразу же покраснел или смутился, после чего поспешил извиниться: «Украина. Город? Ой, извините», — отреагировал он.

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Журналист с улыбкой уточнил очевидное: Украина — это государство, а не отдельный город, после чего предложил футболисту попробовать ещё раз. Со второго раза вингер «Челси» справился с заданием, ответив: «Ну, городов много. Лондон, наверное», — назвал он столицу Великобритании, где сейчас проходит его клубная карьера.

Этот диалог мгновенно разлетелся по цитатам и мемам в украинском сегменте соцсетей.

Источник: Дмитрий Гордон

Ранее Мудрик предположил, что мельдоний попал в его организм в Украине.

Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки «Тоттенхэма». Украинцу понадобится несколько недель на восстановление, поэтому он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи клуба и не успеет вернуться в сборную Украины на сентябрьские и октябрьские игры.

Михаил Мудрик вышел на поле в матче «Тоттенхэма» против «Ноттингем Форест». Украинский вингер начал игру на скамейке запасных, а на 75-й минуте заменил Матиса Теля.

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