Сборная России не примет участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.

Ее нет среди 54 команд, включенных в процедуру жеребьевки отборочного турнира, которая состоится 6 декабря.

Отборочный турнир продлится с марта 2027 года по март 2028 года. При этом сборная Беларуси, в отличие от российской, сможет принять участие в соревнованиях.

Российские команды отстранены от международных футбольных турниров после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Источник: УЕФА

Несмотря на отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований, Российский футбольный союз продолжает получать выплаты от ФИФА и УЕФА.

В Париже глава Французской футбольной федерации Филипп Диалло объявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИФА. Его кандидатуру выдвинул исполнительный комитет УЕФА, а исполнительный комитет французской федерации единогласно ее одобрил.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ФИФА в следующем году.

Футбольная ассоциация Аргентины планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА отклонила её апелляции относительно санкций против ассоциации и полузащитника Леандро Паредеса.

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