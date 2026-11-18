Россию не допустили к отбору на Евро-2028
Сборная России не примет участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.
Ее нет среди 54 команд, включенных в процедуру жеребьевки отборочного турнира, которая состоится 6 декабря.
Отборочный турнир продлится с марта 2027 года по март 2028 года. При этом сборная Беларуси, в отличие от российской, сможет принять участие в соревнованиях.
Российские команды отстранены от международных футбольных турниров после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Источник: УЕФА
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