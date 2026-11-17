Украинская сборная по дзюдо успешно выступила на международном турнире серии Grand Prix, который состоялся в столице Хорватии — Загребе. По итогам соревнований наши спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Главным героем турнира стал Антон Савицкий, выступавший в весовой категории до 100 кг. Украинец уверенно прошел все этапы соревнований и вышел в финал, не потерпев ни одного поражения.

На пути к решающему поединку Савицкий победил трёх соперников. Сначала он одолел чеха Мартина Бездека, затем — серба Дарко Брашньовича, а в следующем поединке победил швейцарца Даниэля Айха. В финале за золотую медаль украинец встретился с венгерским дзюдоистом Жомбором Вегой. Савицкий выиграл этот поединок и стал победителем турнира. Это уже вторая победа Антона Савицкого на Grand Prix в Загребе. В целом спортсмен в третий раз в своей карьере завоевал титул на соревнованиях этой серии.

Еще одну награду для Украины завоевал Михаил Свидрак. Он соревновался в весовой категории до 81 кг и завершил турнир с бронзовой медалью. В начале соревнований Свидрак победил бразильца Луана Фалькао и француза Альфа Умара Джало. Однако в полуфинале украинец уступил представителю Узбекистана Муроджону Юлдошеву. После этого у него появилась возможность побороться за третье место.

В поединке за бронзу Свидрак встретился с французом Арно Арегбой и одержал победу. Благодаря этому украинец поднялся на третью ступеньку пьедестала. Третью медаль сборной принес Евгений Балевский, выступавший в самой тяжёлой весовой категории — свыше 100 кг. Свой первый поединок он выиграл у бразильца Андрея Коэльо. Однако в четвертьфинале уступил грузинскому спортсмену Сабе Инанейшвили. После этого поражения Балевский продолжил борьбу в утешительных поединках.

В следующем поединке украинец победил француза Тьемана Диаби, что дало ему шанс побороться за бронзовую медаль. В решающем поединке за третье место Балевский одолел представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Таким образом, украинская команда завершила выступления на Grand Prix в Загребе с тремя медалями — золотой Антона Савицкого и двумя бронзовыми Михаила Свидрака и Евгения Балевского. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации дзюдо Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации дзюдо Украины.

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