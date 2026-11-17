Українська збірна з дзюдо успішно виступила на міжнародному турнірі серії Grand Prix, який відбувся у столиці Хорватії — Загребі. За підсумками змагань наші спортсмени здобули одне золото та дві бронзові нагороди. Головним героєм турніру став Антон Савицький, який виступав у ваговій категорії до 100 кг. Українець упевнено пройшов усі етапи змагань і дістався фіналу, не зазнавши жодної поразки.

На шляху до вирішальної сутички Савицький переміг трьох суперників. Спочатку він здолав чеха Мартіна Бездека, потім — серба Дарко Брашньовича, а у наступному поєдинку переміг швейцарця Даніеля Айха. У фіналі за золоту медаль українець зустрівся з угорським дзюдоїстом Жомбором Вегою. Савицький виграв цю сутичку та став переможцем турніру. Це вже друга перемога Антона Савицького на Grand Prix у Загребі. Загалом спортсмен утретє у своїй кар'єрі здобув титул на змаганнях цієї серії.

Ще одну нагороду для України виборов Михайло Свідрак. Він змагався у ваговій категорії до 81 кг і завершив турнір із бронзовою медаллю. На початку змагань Свідрак переміг бразильця Луана Фалкао та француза Альфа Умара Джало. Однак у півфіналі українець поступився представнику Узбекистану Муроджону Юлдошеву. Після цього він отримав можливість поборотися за третє місце.

У поєдинку за бронзу Свідрак зустрівся з французом Арно Арегбою та здобув перемогу. Завдяки цьому українець піднявся на третю сходинку п'єдесталу. Третю медаль збірній приніс Євген Балєвський, який виступав у найважчій ваговій категорії — понад 100 кг. Свій перший поєдинок він виграв у бразильця Андрея Коелью. Однак у чвертьфіналі поступився грузинському спортсмену Сабі Інанейшвілі. Після цієї поразки Балєвський продовжив боротьбу через втішні сутички.

У наступному поєдинку українець переміг француза Тьємана Діабі, що дало йому шанс поборотися за бронзову нагороду. У вирішальній сутичці за третє місце Балєвський здолав представника Азербайджану Ушангі Кокаурі. Таким чином, українська команда завершила виступи на Grand Prix у Загребі з трьома медалями — золотом Антона Савицького та двома бронзами Михайла Свідрака й Євгена Балєвського. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації дзюдо України. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації дзюдо України.

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