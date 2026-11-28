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Київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки від одеського «Чорноморця» у матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 0:2.

У першому таймі кияни мали значну перевагу, створювали небезпечні моменти, але не змогли реалізувати свої нагоди. На 40-й хвилині матч перервали через повітряну тривогу. Після відновлення гри «Динамо» продовжило атакувати, а одесити розраховували на контратаки.

Рахунок відкрили на 88-й хвилині. Після розіграшу кутового м’яч опинився у Мар’яна Фарини, який ударом у дотик відправив його у ворота киян. Уже на 90+2-й хвилині Даніель Алефіренко вийшов віч-на-віч із голкіпером і подвоїв перевагу «Чорноморця».

Після 14 турів «Динамо» посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи 26 очок і відстаючи від лідера — донецького «Шахтаря» — на чотири бали. «Чорноморець» набрав 12 очок і перебуває на 12-й позиції.

Центральний захисник київського «Динамо» Крістіан Біловар пропустив поєдинок 13-го туру Української Прем’єр-ліги проти «Оболоні» через травму. 25-річний футболіст не зміг допомогти команді саме через проблеми зі здоров’ям, а не через рішення тренерського штабу.

Нагадаємо, що Ярмоленко готується завершити кар’єру та отримати нову посаду в Динамо.

Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко підписав новий контракт із Динамо.

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