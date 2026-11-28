Kijowskie „Dynamo” poniosło nieoczekiwaną porażkę z odeskim „Czornomorcem” w meczu 14. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie na stadionie im. Walerija Łobanowskiego zakończyło się wynikiem 0:2.

W pierwszej połowie kijowianie mieli znaczną przewagę, stwarzali groźne sytuacje, ale nie zdołali wykorzystać swoich okazji. W 40. minucie mecz został przerwany z powodu alarmu powietrznego. Po wznowieniu gry „Dynamo” kontynuowało ataki, a zawodnicy z Odessy liczyli na kontrataki.

Pierwszy gol padł w 88. minucie. Po rozegraniu rzutu rożnego piłka trafiła do Marjana Fariny, który strzałem z pierwszej piłki posłał ją do bramki kijowian. Już w 90+2. minucie Daniel Alefirenko znalazł się sam na sam z bramkarzem i podwoił przewagę „Czornomorca”.

Po 14 kolejkach „Dynamo” zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając na koncie 26 punktów i tracąc cztery punkty do lidera – donieckiego „Szachtara”. „Czornomorec” zdobył 12 punktów i zajmuje 12. miejsce.

Środkowy obrońca kijowskiego „Dynamo” Christian Bilovar opuścił mecz 13. kolejki ukraińskiej Premier Ligi przeciwko „Oboloni” z powodu kontuzji. 25-letni piłkarz nie mógł pomóc drużynie właśnie z powodu problemów zdrowotnych, a nie z powodu decyzji sztabu trenerskiego.

Przypomnijmy, że Jarmolenko przygotowuje się do zakończenia kariery i objęcia nowego stanowiska w Dynamo.

Wcześniej informowaliśmy, że Jarmolenko podpisał nowy kontrakt z Dynamo.

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