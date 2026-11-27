Środkowy obrońca kijowskiego „Dynamo” Christian Bilovar opuścił mecz 13. kolejki ukraińskiej Premier Ligi przeciwko „Oboloni” z powodu kontuzji. 25-letni piłkarz nie mógł pomóc drużynie właśnie z powodu problemów zdrowotnych, a nie z powodu decyzji sztabu trenerskiego.

Około trzy tygodnie temu Bilovar doznał złamania żeber. Obecnie zawodnik przechodzi rehabilitację, jednak dokładne terminy jego powrotu do treningów z całą drużyną i powrotu na boisko nie są jeszcze znane.

W derbach stolicy, które odbyły się 22 listopada, obrońca nie znalazł się w składzie „Dynamo”. Drużyna z Kijowa pokonała „Obolonę” wynikiem 4:2.

Ostatni oficjalny mecz Bilovar rozegrał 2 listopada. W spotkaniu 11. kolejki UPL przeciwko Kryvbasowi, które zakończyło się zwycięstwem Dynamo 2:0, pojawił się na boisku dopiero w 90. minucie.

Christian Bilovar jest zięciem prezesa „Dynamo” Igora Surkisa. 28 lipca 2023 roku obrońca poślubił jego córkę Janę.

Informację tę podał serwis „Dynamomania”.

Przypomnijmy, że Jarmolenko przygotowuje się do zakończenia kariery i objęcia nowego stanowiska w Dynamo.

Wcześniej informowaliśmy, że Jarmolenko podpisał nowy kontrakt z Dynamo.