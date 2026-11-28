„Zoria” z Ługanska i „Obolon” z Kijowa zremisowały 0:0 w meczu 14. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Zawodnicy z Ługańska mieli przewagę pod względem liczby ataków i stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak nie zdołali zdobyć bramki.

Mecz odbył się na stadionie „Kolos” w Kowalówce. „Obolon” rozegrała nominalnie mecz u siebie na neutralnym terenie z powodu niezadowalającego stanu murawy własnego stadionu.

W pierwszej połowie kijowianie dwukrotnie zagrozili bramce przeciwnika po atakach z udziałem Denisa Tesluk, a „Zoria” odpowiedziała strzałami Vladlena Jurczenki i Siergieja Bojka, które jednak nie przyniosły rezultatu.

Po przerwie drużyna z Ługańska kontynuowała ataki. Niebezpieczne sytuacje stwarzali Artem Nesterenko, Ihor Horbacz i Pylyp Budkivskyi, jednak nie udało się ich wykorzystać. Pod koniec meczu bramkarz „Oboloni” Nazarii Fedorivskyi kilkakrotnie uratował drużynę, w szczególności po strzałach Jurczenki i Gorbacza.

W rezultacie „Obolon” zdobyła ważny punkt w walce o utrzymanie się w UPL, a „Zoria” straciła szansę na zbliżenie się do liderów mistrzostw.

Środkowy obrońca kijowskiego „Dynamo”, Christian Bilovar, opuścił mecz 13. kolejki Ukraińskiej Premier Ligi przeciwko „Oboloni” z powodu kontuzji. 25-letni piłkarz nie mógł pomóc drużynie właśnie z powodu problemów zdrowotnych, a nie z powodu decyzji sztabu trenerskiego.

Przypomnijmy, że Jarmolenko przygotowuje się do zakończenia kariery i objęcia nowego stanowiska w Dynamo.

Wcześniej informowaliśmy, że Jarmolenko podpisał nowy kontrakt z Dynamo.

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