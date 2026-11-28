卢甘斯克“佐里亚”与基辅“奥博隆”在乌克兰超级联赛第14轮的比赛中以0:0战平。 卢甘斯克队在进攻次数上占据优势，并创造了多次有威胁的机会，但未能破门。

比赛在科瓦利夫卡的“科洛斯”体育场举行。“奥博隆”因主场草皮状况不佳，不得不选择在中立场地进行这场比赛。

上半场，基辅队在德尼·特斯柳克参与的进攻中两次威胁对手球门；而“佐里亚”则由弗拉德伦·尤尔琴科和谢尔盖·博伊科发起反击，但均未取得进球。

中场休息后，卢甘斯克队继续施压。阿尔捷姆·涅斯特连科、伊戈尔·戈尔巴奇和菲利普·布德基夫斯基均制造了危险机会，但均未能转化为进球。 比赛尾声，“奥博隆”门将纳扎里·费多罗夫斯基数次力保球门不失，尤其是扑出了尤尔琴科和戈尔巴奇的射门。

最终，“奥博隆”在保级之战中拿下一分，而“佐里亚”则错失了缩小与联赛领头羊差距的机会。

基辅“迪纳摩”的中后卫克里斯蒂安·比洛瓦尔因伤缺席了乌克兰超级联赛第13轮对阵“奥博隆”的比赛。 这位25岁的球员未能帮助球队，原因正是健康问题，而非教练组的决定。

值得一提的是，亚尔莫连科正准备结束职业生涯，并在迪纳摩担任新职务。

此前我们曾报道，亚莫连科已与迪纳摩签下新合同。

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