马德里“皇家马德里”队的乌克兰门将安德烈·卢宁，在俱乐部与德国汽车制造商宝马（BMW）的合作协议框架下获赠了一辆新车。这位球员选择了一款起价16.93万欧元的M5运动型轿车。

马德里俱乐部官网发布了这一消息。向球员们颁发汽车的仪式在“圣地亚哥·伯纳乌”体育场举行。

“皇马”的巴西后卫埃德尔·米利唐也选择了同款车型。宝马M5搭载了一套功率达727马力的混合动力系统，该车仅需3.5秒即可加速至100公里/小时。

对于卢宁来说，这已不是第一次收到这样的礼物。上赛季在类似的活动中，这位乌克兰门将同样选择了宝马M5。

“皇家马德里”与这家德国汽车品牌的合作始于2022年。根据合作条款，俱乐部球员每年都会获得新车。

来源：皇家马德里

皇马锁定欧冠淘汰赛席位：第5轮过后积分榜。

回顾一下，尤先科、阿赫梅托夫、戈登和乌西克在对阵费内巴切的比赛前为顿涅茨克矿工队加油助威。

此前，阿尔达·图兰曾将对阵费内巴切的比赛称为顿涅茨克矿工在欧冠中最糟糕的一场比赛。

在欧冠小组赛第5轮的比赛中，土耳其的“费内巴切”以1:0战胜了顿涅茨克的“顿涅茨克矿工”。 比赛在英国伦敦的“斯坦福桥”球场举行，韦达特·穆里基在下半场打入了全场唯一进球。

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