Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин получил новый автомобиль в рамках партнерского соглашения клуба с немецким производителем BMW. Футболист выбрал спортивный седан M5 стоимостью от 169,3 тысячи евро.

Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба. Церемония вручения автомобилей игрокам состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Такую же модель выбрал и бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао. BMW M5 оснащен гибридной силовой установкой мощностью 727 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Для Лунина это уже не первый такой подарок. В прошлом сезоне в рамках аналогичной акции украинский голкипер также выбрал BMW M5.

Партнерство «Реала» с немецким автомобильным брендом продолжается с 2022 года. По условиям сотрудничества футболисты клуба ежегодно получают новые автомобили.

Источник: Реал Мадрид

«Реал» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов: турнирная таблица после 5-го тура.

Напомним, Ющенко, Ахметов, Гордон и Усики поддержали «Шахтер» перед матчем с «Фенербахче».

Ранее Арда Туран назвал матч с Фенербахче худшим для Шахтера в Лиге чемпионов.

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над донецким «Шахтером» со счётом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Стэмфорд Бридж», а единственный гол во втором тайме забил Ведат Мурики.

Читай нас в