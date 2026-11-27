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Український воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін отримав новий автомобіль у межах партнерської угоди клубу з німецьким виробником BMW. Футболіст обрав спортивний седан M5 вартістю від 169,3 тисячі євро.

Про це повідомив офіційний сайт мадридського клубу. Церемонія вручення автомобілів гравцям відбулася на стадіоні «Сантьяго Бернабеу».

Таку саму модель обрав і бразильський захисник «Реала» Едер Мілітао. BMW M5 оснащений гібридною силовою установкою потужністю 727 кінських сил. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди.

Для Луніна це вже не перший такий подарунок. Минулого сезону в межах аналогічної акції український голкіпер також обрав BMW M5.

Партнерство «Реала» з німецьким автомобільним брендом триває з 2022 року. За умовами співпраці футболісти клубу щороку отримують нові автомобілі.

Джерело: Реал Мадрид

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