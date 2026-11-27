Ukraiński bramkarz madryckiego „Realu” Andrij Lunin otrzymał nowy samochód w ramach umowy partnerskiej klubu z niemieckim producentem BMW. Piłkarz wybrał sportowy sedan M5 o wartości od 169,3 tysiąca euro.

Informację tę podała oficjalna strona internetowa madryckiego klubu. Ceremonia wręczenia samochodów piłkarzom odbyła się na stadionie „Santiago Bernabéu”.

Ten sam model wybrał również brazylijski obrońca „Realu” Eder Militão. BMW M5 jest wyposażone w hybrydowy układ napędowy o mocy 727 koni mechanicznych. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 3,5 sekundy.

Dla Lunina nie jest to już pierwszy taki prezent. W zeszłym sezonie, w ramach podobnej akcji, ukraiński bramkarz również wybrał BMW M5.

Współpraca „Realu” z niemiecką marką motoryzacyjną trwa od 2022 roku. Zgodnie z warunkami współpracy piłkarze klubu co roku otrzymują nowe samochody.

Źródło: Real Madryt

Real zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów: tabela po 5. kolejce.

Przypomnijmy, że Juszczenko, Achmetow, Gordon i Usyki wsparli Szachtar przed meczem z Fenerbahçe.

Wcześniej Arda Turan nazwał mecz z Fenerbahçe najgorszym dla Szachtara w Lidze Mistrzów.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

Czytaj nas na