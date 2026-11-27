在泰森·富里妻子提及该拳手可能患有精神分裂症后，英国拳击监管委员会进行了紧急审查。根据审查结果，富里获准与安东尼·约书亚进行比赛。

泰森·富里与安东尼·约书亚之间这场备受期待的超重量级巅峰对决将如期举行。 英国拳击监管委员会（BBBofC）已完成对“吉普赛之王”的精神健康评估，并正式批准其参加比赛。

此前，这场比赛曾面临取消的风险，因为BBBofC曾启动调查，若确认菲尔普斯不具备参赛能力，可能会吊销其执照。 不过，该组织秘书长罗伯特·史密特证实，这位拳击手已成功通过了所有必要的赛前检测。

“弗尤里昨晚已获得许可。所有最新的体检均已顺利通过。推广方已于今晨收到通知，”史密斯表示。

因此，这场英国德比将如期举行——12月11日星期五，在卡迪夫的“普林西帕利蒂”体育场。

此前，Netflix关于这位拳击手的纪录片初版曾引发一阵骚动，片中他的妻子帕里斯·弗ュー里声称泰森被诊断出患有精神分裂症。

该流媒体平台迅速对相关片段进行了剪辑，而帕里斯本人也澄清了此前言论，称其为“措辞不当”。

“我想澄清我在关于泰森的纪录片原始版本中所做的一番表态。我回忆起多年前的一次谈话，当时我们讨论泰森的状况，我使用了‘精神分裂症患者’这个词。 尽管泰森确实表现出某些与精神分裂症相关的症状，但他并未患有该疾病，也从未被诊断出此病，”帕里斯·弗ュー里解释道。

在纪录片中，泰森·弗ュー里坦率地讲述了2015年战胜弗拉基米尔·克利奇科后所经历的深刻心理危机，当时他正与各种成瘾问题作斗争，并听到脑海中传来的声音。 这导致他在2016年6月被送入医院。

“我当时所处的黑暗境地，语言难以形容。那简直就像是地狱深渊的现实版。焦虑让我瘫痪了。 我根本无法克服这种焦虑，于是当时便去伦敦找了一位精神科医生就诊。她向我提出了一系列问题，而我符合所有诊断标准：抑郁症、焦虑症、双相情感障碍，”弗ュー里说道。

据Sky Sports报道。

此前，泰森·弗尤里曾透露自己被诊断出患有精神分裂症。

在此之前，安东尼·约书亚曾对与泰森·弗ュー里之战的冠军头衔地位进行了评估。

弗尤里被视为与约书亚一战的夺冠热门——博彩公司给出的赔率如何。

菲尔利就与约书亚的超级大战带来了坏消息。

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