18-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко получила предложение представлять США на международных соревнованиях, однако отказалась менять гражданство.

Спортсменка заявила, что не хочет предавать свои принципы и Украину, а в дальнейшем планирует выходить на ринг под сине-желтым флагом.

Из-за полномасштабного вторжения России Макогоненко была вынуждена покинуть родной Харьков и переехать во Львов, где продолжает тренировки.

Боксерка подчеркнула, что война только усилила ее мотивацию представлять Украину на международной арене, чтобы украинский гимн звучал на весь мир, а флаг поднимался на спортивных соревнованиях.

У Киры уже есть весомые достижения: она стала чемпионкой мира U-19 в весовой категории до 54 кг. Также спортсменка успешно дебютировала на профессиональном ринге, победив Полину Довгинку единогласным решением судей.

Источник: Радио Свобода

Победительницей в номинации «Лучшая юная спортсменка октября» стала Кира Макогоненко. Украинская боксерша завоевала золото чемпионата мира среди молодежи в весовой категории до 54 кг на турнире в черногорской Будве, где в финальном поединке победила представительницу Китая Сируй Ян.

Напомним, Марта Костюк завершила выступление на Итоговом турнире тремя поражениями и установила антирекорд.

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