18-letnia ukraińska bokserka Kira Makogonienko otrzymała propozycję reprezentowania Stanów Zjednoczonych na międzynarodowych zawodach, jednak odmówiła zmiany obywatelstwa.

Sportowiec oświadczyła, że nie chce zdradzać swoich zasad ani Ukrainy, a w przyszłości planuje wychodzić na ring pod niebiesko-żółtą flagą.

W związku z pełną inwazją Rosji Makohonienko została zmuszona do opuszczenia rodzinnego Charkowa i przeniesienia się do Lwowa, gdzie kontynuuje treningi.

Bokserka podkreśliła, że wojna tylko wzmocniła jej motywację do reprezentowania Ukrainy na arenie międzynarodowej, aby ukraiński hymn rozbrzmiewał na całym świecie, a flaga była podnoszona podczas zawodów sportowych.

Kira ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia: została mistrzynią świata U-19 w kategorii wagowej do 54 kg. Sportowiec z powodzeniem zadebiutowała również na ringu zawodowym, pokonując Polinę Dovginkę jednogłośną decyzją sędziów.

Źródło: Radio Swoboda

Zwyciężczynią w kategorii „Najlepsza młoda sportsmenka października” została Kira Makohonienko. Ukraińska bokserka zdobyła złoty medal mistrzostw świata juniorów w kategorii wagowej do 54 kg podczas turnieju w Budvie w Czarnogórze, gdzie w walce finałowej pokonała reprezentantkę Chin, Siru Yi.

Przypomnijmy, że Marta Kostyuk zakończyła występ na turnieju podsumowującym trzema porażkami i ustanowiła antyrekord.

Wcześniej Marta Kostyuk opowiedziała o fali hejtu, która pojawiła się po finale z Sobolenko.

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