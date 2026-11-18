Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что не придает большого значения чемпионским поясам и не выходит на ринг ради титулов.

Также британский боксер высказал своё мнение относительно чемпионского статуса Мурата Гассиева.

«Я считаю, что Гассиев — чемпион. Я не бьюсь ради какого-то чемпионства. Мне безразличны пояса. Я просто выхожу на ринг, чтобы победить человека, стоящего напротив меня», — сказал Энтони Джошуа.

Таким образом боксер дал понять, что для него важнее непосредственный результат поединка, а не завоевание чемпионских титулов.

Поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри запланирован на 11 декабря 2026 года. Боксеры должны встретиться на ринге в Кардиффе.

Напомним, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) и экс-обладатель титулов Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) проведут очный поединок за звание «короля Великобритании». После нескольких месяцев переговоров боксеры наконец достигли договоренности о долгожданном бою, который запланирован на начало зимы.

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