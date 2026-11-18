Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые рассказала, сколько средств она направила на благотворительность с начала полномасштабной войны.

За последние пять лет сумма ее пожертвований превысила 1 миллион долларов.

Спортсменка поддерживает украинских военных, гуманитарные инициативы и развитие отечественного тенниса через собственный благотворительный фонд.

Фонд Элины Свитолиной, в частности, помогает молодым теннисистам участвовать в международных соревнованиях, финансирует поездки и обеспечивает психологическую поддержку.

Источник: Reuters.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина пока не спешит возвращаться к выступлениям в мировом теннисном туре. Спортсменка не примет участие в турнире серии WTA 500, который пройдет в Токио с 26 октября по 1 ноября.

Об отсутствии Свитолиной в списке участниц сообщили на официальном сайте соревнований. Причины отказа от участия в турнире не уточняются.

Элина Свитолина столкнулась с сексистскими оскорблениями после разрыва с Монфисом — The Telegraph.

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