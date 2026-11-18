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Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше розповіла, скільки коштів спрямувала на благодійність від початку повномасштабної війни.

За останні п’ять років сума її внесків перевищила 1 мільйон доларів.

Спортсменка підтримує українських військових, гуманітарні ініціативи та розвиток вітчизняного тенісу через власний благодійний фонд.

Фонд Еліни Світоліної, зокрема, допомагає молодим тенісистам брати участь у міжнародних змаганнях, фінансує поїздки та забезпечує психологічну підтримку.

Джерело: Reuters.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна поки не поспішає повертатися до виступів у світовому тенісному турі. Спортсменка не братиме участі в турнірі серії WTA 500, який відбудеться в Токіо з 26 жовтня до 1 листопада.

Про відсутність Світоліної в списку учасниць повідомили на офіційному сайті змагань. Причини відмови від участі в турнірі не уточнюються.

Еліна Світоліна зіткнулася із сексистськими образами після розриву з Монфісом — The Telegraph.

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