Світоліна пожертвувала понад мільйон доларів на допомогу Україні
Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше розповіла, скільки коштів спрямувала на благодійність від початку повномасштабної війни.
За останні п’ять років сума її внесків перевищила 1 мільйон доларів.
Спортсменка підтримує українських військових, гуманітарні ініціативи та розвиток вітчизняного тенісу через власний благодійний фонд.
Фонд Еліни Світоліної, зокрема, допомагає молодим тенісистам брати участь у міжнародних змаганнях, фінансує поїздки та забезпечує психологічну підтримку.
Джерело: Reuters.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна поки не поспішає повертатися до виступів у світовому тенісному турі. Спортсменка не братиме участі в турнірі серії WTA 500, який відбудеться в Токіо з 26 жовтня до 1 листопада.
Про відсутність Світоліної в списку учасниць повідомили на офіційному сайті змагань. Причини відмови від участі в турнірі не уточнюються.
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