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ХК «Одещина» здобув перемогу над «Дніпром» у матчі чемпіонату України з хокею, обігравши суперника на виїзді з рахунком 4:2. Одесити тричі реалізували чисельну перевагу, що стало ключовим фактором успіху.

Гості захопили ініціативу вже в першому періоді. На 11-й хвилині Архипенко відкрив рахунок, а перед завершенням стартового відрізка Целогородцев збільшив перевагу «Одещини», реалізувавши більшість.

У другому періоді Целогородцев оформив дубль, знову скориставшись чисельною перевагою. «Дніпро» відповів шайбою Жовтяка наприкінці періоду, скоротивши відставання до двох голів.

У третьому періоді Дворник довів перевагу гостей до 4:1, але вже за 46 секунд Журенко реалізував більшість і повернув інтригу. Попри спроби господарів відігратися, «Одещина» втримала перемогу.

Дніпро — Одещина — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайби: Архипенко (11:21), Целогородцев (19:05, більшість), Целогородцев (27:45, більшість), Жовтяк (38:41), Дворник (49:52), Журенко (50:38, більшість).

Збірні США та Канади зіграють у фіналі жіночого чемпіонату світу з хокею в Гернінгу, Данія. Американки у півфіналі розгромили Фінляндію з рахунком 5:0, а канадська команда перемогла Швецію — 3:0.

Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення чемпіонату світу з хокею 2027 року, запланованого на травень. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду, яке зобов’язало Міжнародну федерацію хокею дозволити російським збірним усіх вікових категорій повернутися до міжнародних змагань.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не виступатимуть на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Альберті. Турнір має відбутися наприкінці грудня та на початку січня.

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