Klub hokejowy „Odeszczyna” odniósł zwycięstwo nad „Dnieprem” w meczu mistrzostw Ukrainy w hokeju, pokonując rywala na wyjeździe wynikiem 4:2. Zawodnicy z Odessy trzykrotnie wykorzystali przewagę liczebną, co okazało się kluczowym czynnikiem sukcesu.

Goście przejęli inicjatywę już w pierwszej tercji. W 11. minucie Archipenko otworzył wynik, a przed końcem pierwszej tercji Celogorodtsev zwiększył przewagę „Odeszczyny”, wykorzystując przewagę liczebną.

W drugiej tercji Celogorodcew zaliczył dublet, ponownie wykorzystując przewagę liczebną. „Dnipro” odpowiedziało bramką Żowtaka pod koniec tercji, zmniejszając stratę do dwóch bramek.

W trzeciej tercji Dwornyk zwiększył przewagę gości do 4:1, ale już po 46 sekundach Żurenko wykorzystał przewagę liczebną i przywrócił napięcie. Pomimo prób odrobienia strat przez gospodarzy, „Odeszczyna” utrzymała zwycięstwo.

Dnipro — Odeszczyna — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Bramki: Archipenko (11:21), Celigorodcew (19:05, przewaga), Celigorodcew (27:45, przewaga), Żowtiak (38:41), Dwornik (49:52), Żurenko (50:38, przewaga).

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