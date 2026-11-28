在乌克兰冰球锦标赛的一场比赛中，奥德什奇纳冰球队客场以4:2战胜第聂伯队。奥德什奇纳队三次利用人数优势得分，这成为获胜的关键因素。

客队在第一节就掌握了比赛主动权。第11分钟，阿尔希彭科首开纪录；首节结束前，采洛戈罗德采夫利用多打少机会扩大了“奥德什奇纳”的领先优势。

第二节比赛中，采洛戈罗德采夫再次利用人数优势梅开二度。“第聂伯”队在节末由乔夫蒂亚克攻入一球，将分差缩小至两球。

第三节，德沃尔尼克将客队的领先优势扩大到4:1，但仅46秒后，朱伦科利用多打少机会破门，让比赛重新燃起悬念。尽管主队试图扳平比分，“奥德什奇纳”队仍守住了胜利。

第聂伯 — 奥德什奇纳 — 2:4（0:2, 1:1, 1:1）

进球：阿尔希彭科（11:21）， 切洛戈罗德采夫（19:05，多打少），切洛戈罗德采夫（27:45，多打少），佐夫蒂亚克（38:41），德沃尔尼克（49:52），朱伦科（50:38，多打少）。

美国和加拿大国家队将在丹麦赫宁举行的女子冰球世锦赛决赛中交锋。 美国队在半决赛中以5:0大胜芬兰队，而加拿大队则以3:0战胜瑞典队。

德国正在考虑放弃举办原定于5月举行的2027年冰球世锦赛。 原因在于体育仲裁法庭的一项裁决，该裁决要求国际冰球联合会允许俄罗斯各年龄段国家队重返国际赛事。

加拿大总理马克·卡尼表示，俄罗斯和白俄罗斯的冰球运动员将不会参加在阿尔伯塔省举行的世界青年冰球锦标赛。该赛事定于12月底至1月初举行。

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