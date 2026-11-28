ХК «Одещина» одержал победу над «Днепром» в матче чемпионата Украины по хоккею, обыграв соперника на выезде со счётом 4:2. Одесситы трижды реализовали численное преимущество, что стало ключевым фактором успеха.

Гости захватили инициативу уже в первом периоде. На 11-й минуте Архипенко открыл счёт, а перед завершением стартового отрезка Целогородцев увеличил преимущество «Одещины», реализовав большинство.

Во втором периоде Целогородцев оформил дубль, вновь воспользовавшись численным преимуществом. «Днепр» ответил шайбой Жовтяка в конце периода, сократив отставание до двух голов.

В третьем периоде Дворник довел преимущество гостей до 4:1, но уже через 46 секунд Журенко реализовал большинство и вернул интригу. Несмотря на попытки хозяев отыграться, «Одещина» удержала победу.

Днепр — Одещина — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: Архипенко (11:21), Целогородцев (19:05, большинство), Целогородцев (27:45, большинство), Жовтяк (38:41), Дворник (49:52), Журенко (50:38, большинство).

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