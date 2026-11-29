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Український тенісист Олександр Овчаренко виграв турнір серії ATP Challenger у грецькому Херсоніссосі з призовим фондом €56,700.

У фіналі 25-річний українець, який посідає 626-те місце в рейтингу ATP, переміг другого сіяного представника ПАР Філіпа Геннінга (№236 ATP) з рахунком 5:7, 6:3, 6:4. Матч тривав 2 години 37 хвилин. За гру Овчаренко виконав вісім подач навиліт, припустився двох подвійних помилок та реалізував три брейки.

Цей фінал став першим на рівні ATP Challenger у кар’єрі Овчаренка, який розпочинав турнір із кваліфікації та здобув сім перемог поспіль. Завдяки цьому титулу український тенісист підніметься в світовому рейтингу приблизно на 180 позицій і увійде до топ-450.

Джерело: дані Укрінформу.

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