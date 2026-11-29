Украинский теннисист Александр Овчаренко выиграл турнир серии ATP Challenger в греческом Херсониссосе с призовым фондом €56 700.

В финале 25-летний украинец, занимающий 626-е место в рейтинге ATP, победил второго сеяного представителя ЮАР Филипа Хеннинга (№236 ATP) со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 37 минут. За игру Овчаренко выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейка.

Этот финал стал первым на уровне ATP Challenger в карьере Овчаренко, который начинал турнир с квалификации и одержал семь побед подряд. Благодаря этому титулу украинский теннисист поднимется в мировом рейтинге примерно на 180 позиций и войдет в топ-450.

Источник: данные Укринформа.

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