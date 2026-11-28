«Ингулец» досрочно прервал матч против «Александрии» на 80-й минуте при счёте 0:5.

Футболисты покинули поле на домашнем стадионе в Петровом и не планируют возвращаться к игре.

По информации FootballHub, решение покинуть поле было связано с указанием президента клуба Александра Поворознюка. Он якобы заподозрил футболистов в неспортивной борьбе во время матча.

По данным ТаТоТаке, ситуация в клубе также осложняется финансовыми проблемами. Футболисты «Ингульца», по информации источников, в последний раз получали зарплату за август, причем речь идет о минимальных ставках.

Источник: ТаТоТаке.

Луганская «Заря» и киевская «Оболонь» сыграли вничью 0:0 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Луганчане превосходили соперника по количеству атак и создали несколько опасных моментов, однако не смогли забить.

Киевское «Динамо» потерпело неожиданное поражение от одесского «Черноморца» в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счётом 0:2.

Центральный защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар пропустил матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» из-за травмы. 25-летний футболист не смог помочь команде именно из-за проблем со здоровьем, а не из-за решения тренерского штаба.

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