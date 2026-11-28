„Ingulec” przedwcześnie zakończył mecz z „Oleksandrią” w 80. minucie przy wyniku 0:5.

Piłkarze opuścili boisko na własnym stadionie w Pietrowie i nie planują powrotu do gry.

Według informacji serwisu FootballHub decyzja o opuszczeniu boiska wynikała z polecenia prezesa klubu Aleksandra Poworozniuka. Podobno podejrzewał on piłkarzy o niesportowe zachowanie podczas meczu.

Według danych TaToTake sytuacja w klubie komplikują również problemy finansowe. Piłkarze „Inguleca”, jak podają źródła, ostatni raz otrzymali wynagrodzenie za sierpień, przy czym mowa o stawkach minimalnych.

Źródło: TaToTake.

„Zoria” z Ługanska i „Obolon” z Kijowa zremisowały 0:0 w meczu 14. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Piłkarze z Ługańska mieli przewagę pod względem liczby ataków i stworzyli kilka groźnych sytuacji, jednak nie zdołali zdobyć bramki.

Kijowskie „Dynamo” poniosło nieoczekiwaną porażkę z odeskim „Czornomorcem” w meczu 14. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie na stadionie im. Walerija Łobanowskiego zakończyło się wynikiem 0:2.

Środkowy obrońca kijowskiego „Dynamo” Christian Bilovar opuścił mecz 13. kolejki ukraińskiej Premier Ligi przeciwko „Oboloni” z powodu kontuzji. 25-letni piłkarz nie mógł pomóc drużynie właśnie z powodu problemów zdrowotnych, a nie z powodu decyzji sztabu trenerskiego.

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