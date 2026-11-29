Ukraiński tenisista Ołeksandr Owczarenko wygrał turniej z cyklu ATP Challenger w greckim Chersonissosie z pulą nagród w wysokości 56 700 euro.

W finale 25-letni Ukrainiec, zajmujący 626. miejsce w rankingu ATP, pokonał drugiego rozstawionego zawodnika z RPA, Philipa Henniga (nr 236 ATP), wynikiem 5:7, 6:3, 6:4. Mecz trwał 2 godziny i 37 minut. W trakcie spotkania Owczarenko zagrał osiem asów, popełnił dwa podwójne błędy i wykorzystał trzy przełamania.

Był to pierwszy finał na poziomie ATP Challenger w karierze Owczarenki, który rozpoczął turniej od kwalifikacji i odniósł siedem zwycięstw z rzędu. Dzięki temu tytułowi ukraiński tenisista awansuje w światowym rankingu o około 180 pozycji i wejdzie do pierwszej 450.

Źródło: dane Ukrinformu.

Pierwsza rakieta Ukrainy Elina Svitolina postanowiła kontynuować występy w tym roku po zakończeniu oficjalnego sezonu. Szósta rakieta świata dołączy do gwiazdorskiej obsady pokazowych rozgrywek drużynowych World Tennis League, które pod koniec grudnia odbędą się w Indiach.

Ukraińska tenisistka Elina Svitolina oświadczyła, że słowa Mirry Andriejewej wygłoszone podczas ceremonii po finale WTA Finals odebrała jako prowokację. W decydującym meczu Andriejewa zwyciężyła wynikiem 7:5, 6:3.

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