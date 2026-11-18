Ukraińska tenisistka Elina Svitolina po raz pierwszy ujawniła, ile środków przeznaczyła na cele charytatywne od początku wojny na pełną skalę.

W ciągu ostatnich pięciu lat kwota jej darowizn przekroczyła 1 milion dolarów.

Sportowiec wspiera ukraińskich żołnierzy, inicjatywy humanitarne oraz rozwój krajowego tenisa poprzez własną fundację charytatywną.

Fundacja Eliny Svitolinowej pomaga między innymi młodym tenisistom w udziale w międzynarodowych zawodach, finansuje wyjazdy i zapewnia wsparcie psychologiczne.

Źródło: Reuters.

Przypomnijmy, że ukraińska tenisistka Elina Svitolina nie spieszy się jeszcze z powrotem do występów w światowym cyklu tenisowym. Sportowiec nie weźmie udziału w turnieju z serii WTA 500, który odbędzie się w Tokio w dniach od 26 października do 1 listopada.

O nieobecności Svitolin na liście uczestniczek poinformowano na oficjalnej stronie zawodów. Przyczyny rezygnacji z udziału w turnieju nie zostały podane.

Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph.

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