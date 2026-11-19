Ukraiński skrzydłowy londyńskiego „Chelsea” Mykhailo Mudryk zwrócił na siebie uwagę po opublikowaniu nowego wywiadu z dziennikarzem Dmytro Gordonem, w którym piłkarz popełnił zabawną pomyłkę dotyczącą Ukrainy.

W trakcie wywiadu Gordon postanowił zadać piłkarzowi pozornie zwyczajne pytanie: które miasto na świecie uważa za najlepsze. Jednak odpowiedź sportowca okazała się zupełnie nieoczekiwana. Bez zastanowienia Mudryk pewnie odpowiedział: „Ukraina”.

Zrozumiawszy swój błąd niemal natychmiast, piłkarz od razu zaczerwienił się lub zawstydził, po czym pospiesznie przeprosił: „Ukraina. Miasto? Ojej, przepraszam” – zareagował.

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Dziennikarz z uśmiechem wyjaśnił oczywistą rzecz: Ukraina to państwo, a nie pojedyncze miasto, po czym zaproponował piłkarzowi, by spróbował jeszcze raz. Za drugim razem skrzydłowy „Chelsea” poradził sobie z zadaniem, odpowiadając: „Cóż, miast jest wiele. Londyn, chyba” – wymienił stolicę Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie rozwija swoją karierę klubową.

Ta rozmowa błyskawicznie stała się źródłem cytatów i memów w ukraińskiej części mediów społecznościowych.

Źródło: Dmytro Gordon

Wcześniej Mudryk przypuszczał, że meldonium dostało się do jego organizmu na Ukrainie.

Mykhailo Mudryk doznał kontuzji kostki podczas treningu „Tottenhama”. Ukrainiec będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do zdrowia, dlatego najprawdopodobniej opuści najbliższe mecze klubu i nie zdąży wrócić do reprezentacji Ukrainy na wrześniowe i październikowe spotkania.

Mykhailo Mudryk pojawił się na boisku w meczu „Tottenhama” przeciwko „Nottingham Forest”. Ukraiński skrzydłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a w 75. minucie zastąpił Matisa Tela.

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