Lionel Messi zamierza zażądać od Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA) zaprzestania komercyjnego wykorzystywania jego nazwiska. Krok ten wynika ze skandali finansowych związanych z tą organizacją.

Według informacji podanych przez gazetę, zespół prawników Messiego zatrudnił już specjalistów w celu przygotowania oficjalnego dokumentu, w którym zostanie sformułowane odpowiednie żądanie.

Wcześniej napastnik ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny.

39-letni Lionel Messi od 2023 roku gra w amerykańskim klubie „Inter Miami”, który występuje w Major League Soccer (MLS).

Piłkarz ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Jest mistrzem świata z 2022 roku, dwukrotnym srebrnym medalistą mistrzostw świata (w 2014 i 2026 roku), mistrzem olimpijskim z 2008 roku oraz dwukrotnym zdobywcą Pucharu Ameryki (w 2021 i 2024 roku).

W barwach reprezentacji Argentyny Messi rozegrał 208 meczów i strzelił 126 bramek. Napastnik brał również udział w sześciu mistrzostwach świata.

Informację tę podaje gazeta Marca.

Przypomnijmy, że 23 października argentyński piłkarz Lionel Messi odebrał w hiszpańskim Oviedo Nagrodę Księżniczki Asturii w dziedzinie sportu za rok 2026. Stał się pierwszym piłkarzem, który otrzymał tę nagrodę indywidualnie.

Argentyński napastnik „Inter Miami” Lionel Messi stał się w Stanach Zjednoczonych pierwszym piłkarzem, który zdobył „Złotą Butę” MLS dwa sezony z rzędu. W sezonie zasadniczym 2026 roku strzelił 26 bramek w 31 meczach i znalazł się na czele listy najlepszych strzelców ligi. Nagroda została przyznana w ostatnim dniu sezonu zasadniczego.

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