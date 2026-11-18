Messi chce zakazać argentyńskiemu związkowi piłkarskiemu wykorzystywania jego nazwiska
Lionel Messi zamierza zażądać od Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA) zaprzestania komercyjnego wykorzystywania jego nazwiska. Krok ten wynika ze skandali finansowych związanych z tą organizacją.
Według informacji podanych przez gazetę, zespół prawników Messiego zatrudnił już specjalistów w celu przygotowania oficjalnego dokumentu, w którym zostanie sformułowane odpowiednie żądanie.
Wcześniej napastnik ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny.
39-letni Lionel Messi od 2023 roku gra w amerykańskim klubie „Inter Miami”, który występuje w Major League Soccer (MLS).
Piłkarz ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Jest mistrzem świata z 2022 roku, dwukrotnym srebrnym medalistą mistrzostw świata (w 2014 i 2026 roku), mistrzem olimpijskim z 2008 roku oraz dwukrotnym zdobywcą Pucharu Ameryki (w 2021 i 2024 roku).
W barwach reprezentacji Argentyny Messi rozegrał 208 meczów i strzelił 126 bramek. Napastnik brał również udział w sześciu mistrzostwach świata.
Informację tę podaje gazeta Marca.
Przypomnijmy, że 23 października argentyński piłkarz Lionel Messi odebrał w hiszpańskim Oviedo Nagrodę Księżniczki Asturii w dziedzinie sportu za rok 2026. Stał się pierwszym piłkarzem, który otrzymał tę nagrodę indywidualnie.
Argentyński napastnik „Inter Miami” Lionel Messi stał się w Stanach Zjednoczonych pierwszym piłkarzem, który zdobył „Złotą Butę” MLS dwa sezony z rzędu. W sezonie zasadniczym 2026 roku strzelił 26 bramek w 31 meczach i znalazł się na czele listy najlepszych strzelców ligi. Nagroda została przyznana w ostatnim dniu sezonu zasadniczego.