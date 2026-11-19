效力于伦敦“切尔西”俱乐部的乌克兰边锋米哈伊洛·穆德里克，因接受记者德米特里·戈登的新采访而引发关注，在这段采访中，这位球员关于乌克兰的问题答出了一个令人捧腹的错误。

在采访中，戈登向这位球员提出了一个看似平常的问题：他认为世界上哪座城市最棒。然而，这位运动员的回答却出人意料。穆德里克不假思索地自信地回答道：“乌克兰。”

几乎瞬间意识到自己说错话后，这位球员立刻脸红了，显得有些尴尬，随后急忙道歉：“乌克兰。城市？哎呀，对不起，”他这样回应道。

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记者微笑着指出了这个显而易见的事实：乌克兰是一个国家，而不是某个城市，随后建议这位足球运动员再试一次。 第二次尝试时，这位切尔西边锋顺利完成了任务，回答道：“嗯，城市很多。大概是伦敦吧。”他提到了英国首都——那里正是他目前效力俱乐部所在地。

这段对话瞬间在乌克兰社交媒体圈引发热议，相关言论和梗图迅速传播开来。

来源：德米特罗·戈登

此前，穆德里克曾推测，梅尔多尼姆是在乌克兰进入他体内的。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺的训练中遭遇了踝关节受伤。 这位乌克兰球员需要几周时间恢复，因此他很可能将缺席球队接下来的比赛，也来不及赶上乌克兰国家队9月和10月的比赛。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺对阵诺丁汉森林的比赛中登场。这位乌克兰边锋起初坐在替补席上，第75分钟替补马蒂斯·泰勒出场。

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