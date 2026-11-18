乌克兰国家队及伦敦“托特纳姆热刺”队球员米哈伊洛·穆德里克谈到了禁用物质可能进入其体内的原因。

据他称，此事只可能发生在乌克兰，因为据他所言，在英国并没有这种药物。

穆德里克指出，在该物质可能进入其体内的那段时间里，他前往乌克兰纯粹是为了参加国家队的集训。

这位足球运动员表示，在国家队期间存在许多可能导致他摄入梅尔多尼的情况。特别是，他批评了针对球员所服用药物和膳食补充剂缺乏适当的监管体系。

据穆德里克称，国家队营养师每两天会给每位球员送来一杯药片，要求他们服用。而在比赛前则没有这种做法。

他强调，问题在于国家队内部流程的组织管理，而他认为该物质进入体内的可能途径有很多。

来源：米哈伊尔·穆德里克接受德米特里·戈登的YouTube专访

与足球运动员米哈伊洛·穆德里克传出绯闻的美国博主乔丁·琼斯，在TikTok上向其数百万粉丝发布了一段视频讲话。她讲述了战争给乌克兰人带来的影响，并呼吁世界不要忘记乌克兰。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺队的训练中遭遇了踝关节受伤。 这位乌克兰球员需要几周时间恢复，因此他很可能将缺席球队接下来的比赛，也来不及赶上乌克兰国家队9月和10月的比赛。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺对阵诺丁汉森林的比赛中登场。这位乌克兰边锋起初坐在替补席上，第75分钟替补马蒂斯·泰勒出场。

来源：米哈伊洛·穆德里克接受德米特里·戈登的YouTube专访。

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