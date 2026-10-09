Дівчина Мудрика розповіла американцям про війну в Україні

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Американська блогерка Джордін Джонс, яку пов’язують із футболістом Михайлом Мудриком, опублікувала відеозвернення до своєї багатомільйонної аудиторії в TikTok. Вона розповіла про наслідки війни для українців і закликала світ не забувати про Україну.

Джонс зізналася, що на початку року майже нічого не знала про війну, а в США, за її словами, недостатньо говорять про те, що переживають українці.

Блогерка розповіла, що встановила на телефон сповіщення про повітряні тривоги в Україні, щоб краще розуміти реалії життя під постійною загрозою обстрілів.

Вона також звернула увагу на обмеження, з якими стикаються українці через війну. Зокрема, згадала про неможливість користуватися авіаперельотами та тривалі поїздки автобусами за кордон.

Джонс наголосила, що українці змушені ховатися в укриттях замість того, щоб спокійно спати у власних ліжках. За її словами, пережите змінило її погляди на життя та змусило більше цінувати безпеку.

На завершення блогерка закликала пам’ятати про Україну, співчувати людям, які страждають від війни, та не сприймати мирне життя як належне.

Джерело: Zorya Londonsk (X)

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