Сергіуш Зайонц переміг технічним нокаутом на KSW 122 у Жешуві — Interia Sport

У польському Жешуві 10 жовтня розпочалася гала зі змішаних єдиноборств KSW 122. У поєдинку попереднього карду Сергіуш Зайонц переміг Саліма Ель-Уассаїді технічним нокаутом у першому раунді. Як повідомляє Interia Sport, бій відбувся у ваговій категорії до 95 кг.

Титульний бій вечора

Головною подією гали в Hala Podpromie має стати поєдинок за пояс у ваговій категорії до 61,2 кг між Віталієм Якименком і Марчелло Мореллі. Для Якименка з рекордом 11 перемог і двох поразок це буде перший захист титулу. Рекорд Мореллі становить вісім перемог і чотири поразки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У головному карді також заявлено бій до 83,9 кг між Лаїдом Зерхуні та Анджеєм Гжебиком. У категорії до 70,3 кг мають зустрітися Матеуш Макаровський і Адам Сольдаєв, Маріан Зьолковський і Вілсон Варела, а також Веліссон Паїва та Ігор Влодарчик.

Інші заявлені поєдинки

До програми вечора увійшов бій до 120,2 кг між Шимоном Байором і Кацпером Пачоським. Анджей Каркула та Каміль Коженьовський заявлені у поєдинку до 61,2 кг. У попередньому карді також зазначено бій до 70,3 кг між Крістіансом Богузсом і Кацпером Холєвою.

Читай нас у