Реал обіграв Вільярреал завдяки дебютному голу Діоманде — Interia Sport

У Мадриді, Іспанія, «Реал» переміг «Вільярреал» з рахунком 1:0 у матчі восьмого туру Ла Ліги. Єдиний гол на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» на 63-й хвилині забив Ян Діоманде — це його дебютне взяття воріт за мадридський клуб. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Нереалізовані моменти Мбаппе

До перерви команди голів не забили. «Реал» міг відкрити рахунок уже на сьомій хвилині: після атаки за участю Арди Гюлера та передачі Альваро Каррераса Кіліан Мбаппе не влучив із вигідної позиції. На 22-й хвилині французький нападник мав ще один шанс, однак програв дуель воротареві «Вільярреала».

За даними джерела, гравців мадридської команди, які йшли до роздягальні після першого тайму за рахунку 0:0, уболівальники проводжали свистом. У другій половині зустрічі Каррераса замінив Марк Кукурелья, а замість Трента Александера-Арнольда на поле вийшов Вінісіус Жуніор.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скасований гол і вилучення Вінісіуса

Після виходу Вінісіуса «Реал» активізувався в атаці, а Діоманде забив після передачі Федеріко Вальверде. На 72-й хвилині Вінісіус відзначився після комбінації, яку створив Джуд Беллінгем, однак арбітр переглянув епізод за допомогою VAR, скасував гол і показав бразильцеві червону картку за смикання суперника за волосся.

Наприкінці матчу Мбаппе знову не реалізував вихід сам на сам із воротарем. Попри гру в меншості, «Реал» утримав мінімальну перевагу. У статистиці матчу «Вільярреал» завдав більше ударів — 15 проти 11 у мадридців, тоді як володіння м’ячем було майже рівним: 51% у «Реала» та 49% у гостей.

Читай нас у