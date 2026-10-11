В Мадриде, Испания, «Реал» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0 в матче восьмого тура Ла Лиги. Единственный гол на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на 63-й минуте забил Ян Диоманде — это его первый гол за мадридский клуб. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Нереализованные моменты Мбаппе

До перерыва команды голов не забили. «Реал» мог открыть счет уже на седьмой минуте: после атаки с участием Арды Гюлера и передачи Альваро Каррераса Килиан Мбаппе не попал в створ из выгодной позиции. На 22-й минуте французский нападающий получил еще один шанс, однако проиграл дуэль вратарю «Вильярреала».

По данным источника, болельщики проводили свистом игроков мадридской команды, уходивших в раздевалку после первого тайма при счете 0:0. Во второй половине встречи Каррераса заменил Марк Кукурелья, а вместо Трента Александера-Арнольда на поле вышел Винисиус Жуниор.

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Отмененный гол и удаление Винисиуса

После выхода Винисиуса «Реал» активизировался в атаке, а Диоманде забил после передачи Федерико Вальверде. На 72-й минуте Винисиус отличился после комбинации, созданной Джудом Беллингемом, однако арбитр пересмотрел эпизод с помощью VAR, отменил гол и показал бразильцу красную карточку за то, что он потянул соперника за волосы.

В конце матча Мбаппе вновь не реализовал выход один на один с вратарем. Несмотря на игру в меньшинстве, «Реал» удержал минимальное преимущество. В статистике матча «Вильярреал» нанес больше ударов — 15 против 11 у мадридцев, тогда как владение мячом было почти равным: 51% у «Реала» и 49% у гостей.

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