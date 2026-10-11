在西班牙马德里，皇家马德里在西甲第八轮比赛中以1比0战胜比利亚雷亚尔。扬·迪奥曼德在圣地亚哥·伯纳乌球场第63分钟打入全场唯一进球——这是他代表这家马德里俱乐部攻入的首球。Interia Sport报道了比赛进程。

姆巴佩错失机会

上半场两队均未进球。皇马本可在第7分钟率先破门：在阿尔达·居莱尔参与进攻、阿尔瓦罗·卡雷拉斯送出传球后，基利安·姆巴佩在有利位置射偏。第22分钟，这名法国前锋获得另一次机会，但在与比利亚雷亚尔门将的对决中落败。

据消息人士称，马德里球队的球员在上半场以0比0的比分走向更衣室时，遭到球迷的嘘声。下半场，马克·库库雷利亚替换卡雷拉斯出场，维尼修斯·儒尼奥尔则替换特伦特·亚历山大-阿诺德登场。

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进球被取消，维尼修斯被罚下

维尼修斯登场后，皇马加强了进攻，迪奥曼德接费德里科·巴尔韦德的传球破门。第72分钟，维尼修斯在一次由裘德·贝林厄姆策动的配合后进球，但裁判通过VAR回看该事件，取消了进球，并因拉扯对手头发向这名巴西球员出示红牌。

比赛末段，姆巴佩再次未能把握与门将一对一的机会。尽管少一人作战，皇马仍守住了微弱领先优势。比赛统计显示，比利亚雷亚尔的射门次数更多——15次对皇马的11次，而控球率几乎持平：皇马为51%，客队为49%。

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