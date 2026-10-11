W Madrycie w Hiszpanii Real pokonał Villarreal 1:0 w meczu ósmej kolejki La Ligi. Jedynego gola na stadionie Santiago Bernabeu w 63. minucie strzelił Yan Diomande — było to jego pierwsze trafienie dla madryckiego klubu. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Niewykorzystane okazje Mbappe

Do przerwy żadna z drużyn nie zdobyła bramki. Real mógł otworzyć wynik już w siódmej minucie: po akcji z udziałem Ardy Gulera i podaniu Alvaro Carrerasa Kylian Mbappe nie trafił z dogodnej pozycji. W 22. minucie francuski napastnik miał kolejną okazję, jednak przegrał pojedynek z bramkarzem Villarrealu.

Według źródła kibice pożegnali gwizdami zawodników madryckiej drużyny, którzy schodzili do szatni po pierwszej połowie przy wyniku 0:0. W drugiej połowie Carrerasa zmienił Marc Cucurella, a za Trenta Alexandra-Arnolda na boisko wszedł Vinicius Junior.

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Nieuznany gol i czerwona kartka dla Viniciusa

Po wejściu Viniciusa Real ożywił się w ataku, a Diomande zdobył bramkę po podaniu Federico Valverde. W 72. minucie Vinicius trafił do siatki po akcji stworzonej przez Jude’a Bellinghama, jednak sędzia sprawdził sytuację za pomocą VAR, nie uznał gola i pokazał Brazylijczykowi czerwoną kartkę za pociągnięcie rywala za włosy.

Pod koniec meczu Mbappe ponownie nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. Mimo gry w osłabieniu Real utrzymał minimalne prowadzenie. W statystykach meczu Villarreal oddał więcej strzałów — 15 wobec 11 madryckiej drużyny — natomiast posiadanie piłki było niemal równe: 51% dla Realu i 49% dla gości.

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