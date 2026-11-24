Ustalono już datę walki i przeciwnika ukraińskiego zawodnika.

Donchenko zmierzy się z 39-letnim weteranem MMA, Neilem Magni, podczas turnieju w Las Vegas 23 stycznia 2027 roku. Dla Magniego będzie to 39. walka w UFC i 47. w MMA.

W swojej karierze w MMA Donchenko ma na koncie 15 zwycięstw i 2 porażki. W UFC Ukrainiec odniósł cztery zwycięstwa w czterech walkach.

5 września Donchenko pokonał Amerykanina Punahele Soriano podczas gali UFC Fight Night 287 w Paryżu.

Nowozelandczyk Stirling znokautował Prochazkę podczas gali UFC w Katarze.

Mistrzyni UFC Kayla Harrison pokonała Amandę Nunes.

Zawodnik MMA Cyril Gane obronił tytuł UFC w walce z Hokitem.

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