Для украинского бойца уже определили дату поединка и соперника.

Донченко встретится с ветераном ММА 39-летним Нилом Магни на турнире в Лас-Вегасе 23 января 2027 года. Для Магни это будет 39-й бой в UFC и 47-й в ММА.

За карьеру в ММА Донченко имеет результат 15-2. В UFC украинец одержал четыре победы в четырёх боях.

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