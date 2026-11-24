Стало известно, когда Даниил Донченко проведет следующий бой в UFC
Для украинского бойца уже определили дату поединка и соперника.
Донченко встретится с ветераном ММА 39-летним Нилом Магни на турнире в Лас-Вегасе 23 января 2027 года. Для Магни это будет 39-й бой в UFC и 47-й в ММА.
За карьеру в ММА Донченко имеет результат 15-2. В UFC украинец одержал четыре победы в четырёх боях.
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